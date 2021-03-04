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- Ankara'ya gelen İranlı, yuttuğu uyuşturucu nedeniyle fenalaştı
Ankara'ya gelen İranlı, yuttuğu uyuşturucu nedeniyle fenalaştı
İran uyruklu uyuşturucu şüphelisinin midesindeki 900 gram metamfetamin, ameliyatla çıkarıldı.
- AA
- 04.03.2021 - 14:26
- Güncelleme : 04.03.2021 - 14:29
Van'dan Ankara'ya gelen İran uyruklu Zadeh Ahmed Narziveh, AŞTİ'de fenalaştı ve haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Narziveh'in röntgen filmlerinde midesinde uyuşturucu madde kapsülleri görüldü. Bunun üzerine Narziveh mahkeme kararıyla ameliyata alındı.
İKİSİ PATLAMIŞ 72 KAPSÜL ÇIKARILDI
Ameliyatın ardından şüphelinin midesinden ikisi patlamış halde 72 kapsül içerisinde yaklaşık 900 gram metamfetamin çıkarıldı.
Zanlı, 5 günlük tedavisinin tamamlanmasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi.
Ankara'ya gelen İranlı, yuttuğu uyuşturucu nedeniyle fenalaştı VİDEO