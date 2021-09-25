Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de 17 yaşındaki Dilek'in hayatı tüm Türkiye'yi gözyaşına boğdu. Genç kız, 12 yaşından beri ailesi tarafından bütün köye satıldığını söyledi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvuran Dilek Albayrak'ın anlattıkları izleyenleri şaşkına çevirdi.

Gaziantep'te doğduğu köyde yıllarca tüm köylüye satıldığını söyleyen Dilek, canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'dan yardım istedi.

"Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!" dedi.

"AİLECE HEPSİ İZLİYOR"

Didem Arslan Yılmaz'ın "Seni sattıktan sonra o sırada annen, baban nerede?" sorusuna Dilek, "Annem, babam oturup bizi izliyorlar. Kız kardeşime izletiyorlar, ailece hepsi izliyorlar." yanıtını verdi.

Arslan, bu sözlerin ardından donup kaldı. Dilek'in eşi Bahattin ise araya girerek, "Bunlar ne ki. Daha çok şey var. Hepsini anlatacağım, zamanı gelince hepsini anlatacağım" dedi.

Anlattıklarıyla izleyenlerin kanını dondurdu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor

"KAYINVALİDEM BANA AŞIKTI"

Dilek'in kocası Bahattin'in "Kayınvalidem bana aşıktı, kurduğu tuzağı öğrenmek için kayınvalideme aşkımı ilan ettim" ifadelerini kullanmasıyla birlikte stüdyo karıştı.

Kayınvalidesi tarafından uyku ilacıyla uyutulan damat, yaşananlarla ilgili kayınvalidesine ateş püskürdü.

"ANNESİ DİLEK'İ 1 KİLO PATATES KARŞILIĞINDA SATTI"

Canlı yayına Dilek'le ilgili telefonlar yağarken isimsiz tanıklar herkesin kanını donduran açıklamalarda bulundu.

Tanıklar, annesinin talihsiz genç kızı, "1 kilo patates, inşaat malzemesi ve 1 kilo balık" karşılığında başka erkeklere sattığına şahit olduklarını söyledi.

Dilek: Bir kilo patatese satıldım VİDEO