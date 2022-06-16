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    Anlatya'da beklenen yağış gelmeyince halk sahile akın etti

    Beklenen yağmur yağışının gerçekleşmemesi sonrası vatandaşlar Konyaaltı sahilini doldurdu.
    • 16.06.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 17:27
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    Anlatya'da beklenen yağış gelmeyince halk sahile akın etti

    Antalya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü, saat 15.00 ile 18.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağışı tahmininde bulundu.

    Fakat müdürlük, yaptığı hava durumu tahmininde yanıldı.

    Turizmin başkenti Antalya’da gün boyunca sıcak hava etkili oldu. Kentte hava sıcaklığı öğlen saatlerinde 30 derece ölçülürken, nem oranıysa yüzde 60’a kadar yükseldi.

    Halk, sahile akın etti

    Sıcaktan bunalan tatilciler ile vatandaşlar, Konyaaltı sahiline gelmeyi tercih etti. Yoğunluğun oluştuğu sahilde vatandaşlar bol bol güneşlendi, bazıları da denize girip serinlemeyi tercih etti.

    Anlatya da beklenen yağış gelmeyince halk sahile akın etti #1

    Piknik de yapan oldu

    Kimi vatandaşlarsa yakıcı güneşten korunmak için ağaç gölgelerinde piknik yapmayı seçti.

    Tatile girmeye hazırlanan çocuklar dikkat çekti

    Ayrıca İHA'nın haberine göre; sahilde, tatile girmeye hazırlanan çocukların yoğunluğu dikkat çekti.

    Anlatya da beklenen yağış gelmeyince halk sahile akın etti #2

    Anlatya da beklenen yağış gelmeyince halk sahile akın etti #3

    Anlatya da beklenen yağış gelmeyince halk sahile akın etti #4

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