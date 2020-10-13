Annesini öldüren sanık: Onun düşman olduğunu düşündüm

Annesini öldüren sanık: Onun düşman olduğunu düşündüm

Kocaeli'de, annesi Fatma Durmaz’ı uykusunda tüfekle öldüren Emrah Durmaz, mahkemede psikolojik sorunları olduğunu belirtti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Balaban Mahallesi’nde yaşayan Emrah Durmaz, yatağında uyuyan annesi Fatma Durmaz’ı tüfekle öldürdü.

Olayın ardından gözaltına alınan Emrah Durmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORUM"

Emrah Durmaz, Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçlamasıyla yargılanmaya başlandı.

Duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden görüntülü sistemle katılan Durmaz, "8 yıldır psikolojik tedavi görüyorum. Sürekli ilaç kullanıyorum. Son zamanlarda ilaçların faydasız olduğunu düşünerek bıraktım." dedi.

"ANNEMİN DÜŞMAN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Durmaz, "Olay anında annemi beynimden çıkan bir görüntü zannettim. Onun düşman olduğunu düşündüm. Onu av tüfeği ile vurdum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ertelerken, Emrah Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.