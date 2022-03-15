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    Annesinin göstermediği oğlu için 2 aydır yürüyor

    6 yıl önce ABD vatandaşı eşinin ülkesine götürdüğü oğlunu bir daha göremeyen dizi oyuncusu, 2 aydır yürüyor. Diyarbakır’a ulaşan baba, “Oğlumun babasız büyümesini istemiyorum” dedi.
    • DHA
    • 15.03.2022 - 10:50
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    Annesinin göstermediği oğlu için 2 aydır yürüyor

    İstanbul'da yaşayan dizi oyuncusu Yalçın Çalışkan (43), 2008'de ABD vatandaşı S.V.W. ile evlendi.

    Evliliklerinde sorun yaşayan çiftten S.V.W., 6 yıl önce 7 yaşındaki oğulları Levi'yi de alıp ABD'ye gitti ve bir daha Türkiye'ye dönmedi.

    2 AY ÖNCE YÜRÜMEYE BAŞLADI

    Çalışkan, durumu protesto etmek için 2 ay önce yürüyüşe başladı.

    Sakarya'dan başlayıp, Türkiye'nin birçok kentini gezen, yaşadığı durumu anlatıp farkındalık oluşturmayı amaçlayan Çalışkan, 2 ayın sonunda Diyarbakır'a ulaştı.

    Annesinin göstermediği oğlu için 2 aydır yürüyor #1

    İSTANBUL’DA BİTİRECEK

    Yürüyüşünü İstanbul Mecidiyeköy'de sonlandırmayı amaçladığını anlatan Çalışkan, “Karadeniz’i olduğu gibi geçerek Artvin'e giriş yapıp ve oradan sırasıyla Erzurum, Bingöl ve bugün de Diyarbakır'dayım. Şimdi de Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye derken Akdeniz'e girip, Akdeniz ve Ege kıyılarını yürüyerek ve oradan da Marmara’nın etrafından İstanbul Mecidiyeköy'de bu yürüyüşü bitirmek istiyorum. Ben 6 yıldır görmediğim oğluma kavuşmak için yürüyorum. Çocuğumu çok özledim. İnşallah bu yürüyüşüm bir farkındalık yaratır.

    Annesinin göstermediği oğlu için 2 aydır yürüyor #2

    “BENİ SÜREKLİ OYALADI”

    Eşimle Türkiye'deyken bazı sorunlar yaşadık. Kendisi alıp çocuğumu götürdü Amerika'ya. 'Bugün geleceğim, şöyle geleceğim' gibi vaatlerle beni sürekli oyaladı. Beni her yerden engelledi, artık oğlumu bana göstermiyor. Ben kendim de yetiştirme yurdunda annesiz, babasız büyüdüm. Oğlumun babasız büyümesine tabii ki gönlüm elvermiyor. Herkes bana neden yeni bir hayat kurmadığımı soruyor. Kusura bakmayın dünyaya bir kere geliyorsunuz ve ben oğlumu yetiştirmek istiyorum. Ona sevgimi vermek istiyorum. Tek istediğim budur.” diye konuştu.

    Annesinin göstermediği oğlu için 2 aydır yürüyor #3

    'İNSANLAR BANA YARDIMCI OLUYOR'

    İstanbul'da dizilerde roller alarak geçimini sağladığını ancak tümünü yolda harcadığını belirten Çalışkan, hem bölgedeki vatandaşların hem de belediyelerin yolculuğu sırasında kendisine yardımcı olduklarını söyledi.

    Çalışkan, “İnşallah İstanbul Mecidiyeköy’e vardığımda yürüyüşümün bir amacına ulaştığını göreceğim.” dedi.

    Annesinin göstermediği oğlu için 2 aydır yürüyor #4


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