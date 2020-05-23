Annesiyle babasını öldüren şahıs gözaltına alındı

Isparta'da, ekmek alma tartışması yüzünden babası ile kendisine engel olmaya çalışan annesini bıçaklayarak öldüren şahıs, polise teslim oldu.

Isparta'da, eşinden ayrı yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen R.A., iftar yemeği öncesinde emekli astsubay babası Nizamettin A. ile tartışma yaşadı.

ANNE VE BABASINI ÖLDÜRDÜ

Tartışma sırasında önce babasını, sonra da kendisine engel olmaya çalışan annesini bıçaklayarak öldüren R.A., daha sonra evden çıkıp, karakola giderek polise teslim oldu.

Eve gelen polis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Nizamettin-Seher A. çiftinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu.

'EKMEK ALMA TARTIŞMASI'

Gözaltına alınan şahsın ise emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı.

R.A., ifadesinde babası Nizamettin A.’yı sürekli olarak kendisine kötü davrandığı ve aşağıladığını, olaydan önce de markete ekmek almaya gitmesini söylediğini ancak bunu kabul etmemesi üzerine tartıştıklarını, tartışma sonucunda babası ve annesi Seher A.’yı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

"İHTİYARLARI SEVİN, KORUYUN"

Öte yandan, Nizamettin A.'nın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan izinde kent merkezinde bir bankta otururken cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Son verilen izinde sokağa çıkan Nizamettin A.'nın çok sevinçli olduğu o anlarda, "Sokaklar ihtiyar kadın ve erkeklerle doldu. Isparta'nın sokaklarını gezdim. Hep maskeli geziyorlar. İhtiyarlar olmasaydı, husumetler, belalar, sel gibi yağardı. Ayet ve hadis var. Onun için ihtiyarları sevin, koruyun. Çünkü bugün siz de gençsiniz, ama yarın ihtiyar olacaksınız" dediği görüntülere yansıdı.

Diğer yandan olay yerindeki bir binada oturan kadın, gazetecilerin olayla ilgili sorusuna, "Hiçbir şey görmedim. İkisini de mi öldürmüş? O binada kimse yaşamıyor. Sadece onlar oturuyor. Orası boş" diye yanıt verdi.