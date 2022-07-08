Antalya'da, 126 kaçak göçmen yakalandı

Demre'de düzenlenen operasyon kapsamında, 126 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri, organizatörlere kişi başı 5 bin euro verdikleri öğrenildi.

Antalya’da kaçak göçle mücadele kapsamında, çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Demre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Demre'nin Sülüklü bölgesinden gelen ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan araştırmalarda bir grup yabancının yat limanı bölgesinde olduğu tespit edildi.

Demre Yat Limanı inşaatına düzenlenen operasyonda, Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Suriye ve Afrika uyruklu, 4'ü kadın, 21'i çocuk 126 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçmaya çalışan bazı göçmenler, ekipler tarafından yakalandı.

Organizatörlere, kişi başı 5 bin euro ödedikleri belirlendi

DHA’nın haberine göre; kaçak göçmenler önce Demre Spor Salonu'na, burada yapılan sorgularının ardından da gruplar halinde Antalya Göç İdaresi'ne gönderildi.

İstanbul'dan yola çıkan kaçak göçmenlerin iki kamyonla Demre'ye getirildiği ve her birinin organizatörlere yaklaşık 5 bin euro ödediği öğrenildi.

Organizatörler yakalandı

Göçmenleri Demre Yat Limanı'na indiren organizatörlerin, “Burada bekleyin, sizi bir tekne gelip alacak.” diyerek alandan ayrıldıkları tespit edildi.

Soruşturmayı sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenleri Demre'ye getiren iki kamyon şoförü ve 5 organizatörü yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'inin sorgularının sürdüğü öğrenildi.