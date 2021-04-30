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    Antalya caddelerinde fuhuş pazarlığı

    Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen cadde üzerinde bekleyen kadınlar, kaldırımda dans edip, duran araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı.
    • DHA
    • 30.04.2021 - 16:35
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 17:59
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    Antalya caddelerinde fuhuş pazarlığı

    İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde dün akşam saatlerinde 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

    Antalya yollarında ise ilginç anlar yaşandı.

    FUHUŞ İÇİN SOKAĞA ÇIKTILAR

    Araç trafiğinin yoğun olduğu Aşık Veysel Caddesi’nde kaldırımda bekleyen kadınlar, bölgeden geçen otomobilleri durdurmaya çalıştı.

    Kaldırımda yürüyüp dans eden kadınlar, yoldan geçen araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı. Kadınlardan bazıları bindikleri otomobille bölgeden ayrıldı.

    Antalya caddelerinde fuhuş pazarlığı VİDEO

    Antalya caddelerinde fuhuş pazarlığı #1

    Antalya caddelerinde fuhuş pazarlığı #2

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