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Antalya caddelerinde fuhuş pazarlığı
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen cadde üzerinde bekleyen kadınlar, kaldırımda dans edip, duran araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı.
- DHA
- 30.04.2021 - 16:35
- Güncelleme : 30.04.2021 - 17:59
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde dün akşam saatlerinde 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Antalya yollarında ise ilginç anlar yaşandı.
FUHUŞ İÇİN SOKAĞA ÇIKTILAR
Araç trafiğinin yoğun olduğu Aşık Veysel Caddesi’nde kaldırımda bekleyen kadınlar, bölgeden geçen otomobilleri durdurmaya çalıştı.
Kaldırımda yürüyüp dans eden kadınlar, yoldan geçen araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaptı. Kadınlardan bazıları bindikleri otomobille bölgeden ayrıldı.
Antalya caddelerinde fuhuş pazarlığı VİDEO