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    Antalya Havalimanı'nda vitamin kutularında uyuşturucu bulundu

    Emniyet güçleri tarafından yapılan bagaj aramalarında Mısır vatandaşı bir yolcunun üzerinde ve çantalarında vitamin kutularının içine zulalanmış çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • İHA
    • 03.04.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 17:35
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    Antalya Havalimanı'nda vitamin kutularında uyuşturucu bulundu

    Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Büro Amirliği tarafından Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

    Çalışmalar kapsamında İç Hatlar terminalinde bir Mısır vatandaşı G.H.I.A.'nın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

    UYUŞTURUCULAR VİTAMİN KUTULARINDAN ÇIKTI

    Yapılan aramada vitamin kutuları içerisine zulalanmış 27 bin 150 adet captagon hap, bin 449 sentetik ecza hap, 1 kilo metamfetamin maddesi, bin 676 adet ecstasy hap ele geçirildi.

    TUTUKLANDI

    Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli G.H.I.A., "uyuşturucu-uyarıcı madde nakletmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

    Uyuşturucu ticareti yapan şahıs/grup ve örgütlere yönelik mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

    Antalya Havalimanı'nda vitamin kutularında uyuşturucu bulundu VİDEO

    Antalya Havalimanı nda vitamin kutularında uyuşturucu bulundu #1

    Antalya Havalimanı nda vitamin kutularında uyuşturucu bulundu #2

    Antalya Havalimanı nda vitamin kutularında uyuşturucu bulundu #3


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