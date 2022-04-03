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- Antalya Havalimanı'nda vitamin kutularında uyuşturucu bulundu
Antalya Havalimanı'nda vitamin kutularında uyuşturucu bulundu
- İHA
- 03.04.2022 - 16:53
- Güncelleme : 03.04.2022 - 17:35
Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Büro Amirliği tarafından Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında İç Hatlar terminalinde bir Mısır vatandaşı G.H.I.A.'nın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.
UYUŞTURUCULAR VİTAMİN KUTULARINDAN ÇIKTI
Yapılan aramada vitamin kutuları içerisine zulalanmış 27 bin 150 adet captagon hap, bin 449 sentetik ecza hap, 1 kilo metamfetamin maddesi, bin 676 adet ecstasy hap ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli G.H.I.A., "uyuşturucu-uyarıcı madde nakletmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Uyuşturucu ticareti yapan şahıs/grup ve örgütlere yönelik mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceği ifade edildi.
Antalya Havalimanı'nda vitamin kutularında uyuşturucu bulundu VİDEO