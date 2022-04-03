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Antalya Havalimanı'nda vitamin kutularında uyuşturucu bulundu

Antalya Havalimanı'nda vitamin kutularında uyuşturucu bulundu

Emniyet güçleri tarafından yapılan bagaj aramalarında Mısır vatandaşı bir yolcunun üzerinde ve çantalarında vitamin kutularının içine zulalanmış çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.