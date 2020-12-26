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    Antalya Kırgız kadın, sevgilisinin evinde ölü bulundu

    Birlikte yaşadığı sevgilisinin evinde ölü bulunan Kırgız kadının erkek arkadaşı, genç kadının öldüğünü sabah anladığını söyledi.
    • DHA
    • 26.12.2020 - 18:55
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    Antalya Kırgız kadın, sevgilisinin evinde ölü bulundu

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1975 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında yaşayan turizmci Ercan Onaç, Kırgız sevgilisi Rakhat Kubanychbekova ile giriş kattaki daireyi kiraladı. Çift, dün gece alkol alıp, uykuya daldı.

    Öğle saatlerine uyanan Ercan Onaç, Kubanychbekova'ı uyandıramaya çalıştı fakat başaramadı.

    AMBULANSI ARADI

    Paniğe kapılan Onaç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Kubanychbekova'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

    KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

    Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Rakhat Kubanychbekova'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    ÖLDÜĞÜNÜ, UYANDIĞINDA ANLADI

    Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulaya alınan Ercan Onaç, "Yaklaşık bir yıldır sevgiliyiz. Sabah uyandığımda üzerinin açık olduğu fark ettim. Ayağı soğuktu.

    Üşüdüğünü düşünerek, üzerini örtükten sonra yeniden uykuya daldım. Saat 14.00 gibi uyandığımda öldüğünü fark edip, polisi aradım" dedi.

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