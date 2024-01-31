Antalya - Konya yolunun açık tutulması için ekiplerin hummalı çalışması sürüyor Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda kar yağışı devam ederken ekipler, bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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İHA

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda geçen hafta pazar günü başlayan kar yağışı sürüyor.

Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden sonra başlayıp yaklaşık 20 kilometrelik alanda devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ise ekipler harekete geçti.

Aralıksız çalışan ekipler, çok sayıda iş makinesiyle küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor.

Yolun kapanmaması için hummalı mesai

Bölgede kar kalınlığının ise yer yer bazı bölgelerde 10 santimetre, bazı bölgelerde ise 30 santimetreye kadar yükseldiği bildirildi.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri, Antalya-Konya kara yolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, yolun tüm araç trafiğine açık olduğunu belirterek yolu kullanacak olan sürücülerin ise yanlarında her ihtimale karşı zincir bulundurmalarını istedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)