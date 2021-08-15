Antalya Kumluca sahilinde kavga

Sahilde iki grup arasında çıkan tekmeli, sopalı kavga jandarma ekiplerinin müdahalesi ile sonlandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan sahiline gelen bir grup ile sahilde bulunan kişiler arasında alkol alındığı iddiası ile tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

SOPALARLA SALDIRDILAR

Kavgada tekmeler ve sopalar adeta havada uçtu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Kavga dolayısı ile bazı tatilcilerin sahili terk ettiği görüldü. Kavgaya karışanlar jandarmanın müdahalesi ile ayrıldı.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya'da sahilde tekmeli sopalı kavga