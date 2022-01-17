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    Antalya merkezli kaçak akaryakıt operasyonu

    Emniyet güçlerinin 5 ilde başlattığı operasyonda kaçak akaryakıt sattıkları öğrenilen 14 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 48 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi.
    • İHA
    • 17.01.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 10:39
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    Antalya merkezli kaçak akaryakıt operasyonu

    Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü, akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı.

    Yapılan çalışma neticesinde topladıkları kaçak akaryakıtı kiraladıkları depolarda biriktiren ve kamyonlarla farklı illere sevkiyatını yaparak ülke genelinde satışa sundukları tespit edildi.

    14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Ekipler tarafından 14 şüpheli,  Antalya merkezli İzmir, Ankara, Uşak ve Muğla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

    6 KİŞİ TUTUKLANDI

    Operasyonda 48 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundan haklarında soruşturma açılarak adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 6’sı tutuklandı.

    Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

    Antalya merkezli kaçak akaryakıt operasyonu #1

    Antalya merkezli kaçak akaryakıt operasyonu #2

    Antalya merkezli kaçak akaryakıt operasyonu #3

    Antalya merkezli kaçak akaryakıt operasyonu #4


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