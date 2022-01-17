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- Antalya merkezli kaçak akaryakıt operasyonu
Antalya merkezli kaçak akaryakıt operasyonu
- İHA
- 17.01.2022 - 10:21
- Güncelleme : 17.01.2022 - 10:39
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü, akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışma neticesinde topladıkları kaçak akaryakıtı kiraladıkları depolarda biriktiren ve kamyonlarla farklı illere sevkiyatını yaparak ülke genelinde satışa sundukları tespit edildi.
14 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ekipler tarafından 14 şüpheli, Antalya merkezli İzmir, Ankara, Uşak ve Muğla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonda 48 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunundan haklarında soruşturma açılarak adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 6’sı tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.