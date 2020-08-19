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    Antalya OSB'de fabrika yangını

    Soğuk hava deposu üretimi yapılan bir fabrikada başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
    • AA
    • 19.08.2020 - 10:10
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    Antalya OSB'de fabrika yangını

    Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ve soğuk hava deposu üretimi yaptığı öğrenilen bir fabrikada, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    MÜDAHALE EDİLİYOR

    Kentin birçok noktasından da dumanların görüldüğü yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve OSB itfaiye ekipleri, 15 arazöz ve bir helikopter ile müdahale ediyor.

    Öte yandan, fabrikada kimsenin olmadığı öğrenildi.

    Antalya OSB'de fabrika yangını ViDEO

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