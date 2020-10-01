Antalya polisi 900 bin liralık kaçak sigara ele geçirdi

Polis ekiplerince ele geçirilen 900 bin lira değerindeki kaçak sigara, bugüne kadar Türkiye'de yakalanan en büyük miktar oldu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri, Türkiye'nin en büyük kaçak sigara operasyonuna imza attı.

Antalya'ya yurt dışından tır ve tıra bağlı çekiciyle yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara geleceği bilgisi üzerine harekete geçen polis, 29 Eylül günü Ukrayna plakalı tır ve bu tıra bağlı çekiciyi Aksu ilçesinde durdurdu.

900 BİN LİRALIK KAÇAK SİGARA BULUNDU

Araçta yapılan aramada, çekicinin zula tabir edilen gizli bölmelerinde bugüne kadar Türkiye’de yakalanan en fazla miktar olan 900 bin lira değerinde 26 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara kartuşu ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Yakalanan Ukrayna uyruklu O.Y. ve S.B. ise “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet” suçundan gözaltına alındı.

Antalya'da 900 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi