Antalya polisinden, sahte plaka basılan adreslere operasyon

Sahte plaka basıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, çok sayıda sahte plaka ele geçirildi.

Antalya'da emniyet, sahte plaka üretimi yapılmasına ilişkin istihbarat aldı.

Gelen istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, iki farklı adreste plaka basıldığı ve plakaya sahte mühür vurulduğunu belirledi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Ö.Ö. ve İ.P. adlı iki şüpheliyi gözaltına aldı.

SAHTE PLAKA İMALATHANESİ BULUNDU

Ekipler tarafından evde yapılan aramada, Ankara TSOF ibareli mühür baskı makinesi, bir plaka pres makinesi, bir plaka boya makinesi, 1 adet keski makinesi, 690 adet baskı harf ve rakam, 350 adet TR ibareli boş plaka sacı, 252 adet TR ibareli kare plaka sacı, 4 çift farklı ebatlarda döküm kalıbı, 28 adet dekoratif plaka sacı, 15 adet üzerinde Ankara TSOF yazılı sahte mühür bulunan basılı plaka ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 900 TL ele geçirdi. 2 şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

















