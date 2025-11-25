Antalya'da sahilden çalınan 50 kamyon kum, boşalan yerlere geri döküldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri Ulualan mevkisinde plaj kumlarının kepçeyle kamyona yüklendiğini tespit etti. Olay, 20 Kasım günü saat 03.30 sıralarında Manavgat Merkez Karakolu’na bağlı asayiş timlerinin devriyesi sırasında ortaya çıktı.

KEPÇE OPERATÖRÜ ARAZİYE KAÇTI

Ekipler kum yüklemesi yapan kepçeye müdahale etmek istedi ancak operatör aracı engebeli araziye sürerek gizledi ve ardından kaçtı. Yapılan araştırmada kepçenin S.İ.’ye ait olduğu belirlendi ve iş makinesi bağlanarak yediemine çekildi.

IŞIK İHLALİ YAPAN KAMYON, ŞANTİYEYE GİRDİ

Kırmızı ışık ihlali yapan kamyon şoförü de dar stabilize yolda kum yükünü boşaltarak kaçmaya çalıştı. Güvenlik kamerası incelemelerinde kamyonun hafriyat şantiyesine giriş yaptığı tespit edildi. Şantiye alanında bulunan kumun Ulualan’dan çalınan kum olduğu belirlendi. Jandarma, hem kamyondan hem de bölgeden numune alarak inceleme başlattı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ GÖZALTINDA, 2 KİŞİ DE ARANIYOR

Olayla bağlantısı tespit edilen S.İ. tutuklanırken, S.Ş. ve A.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili A.S. ve İ.Ç.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şantiyedeki 5 kamyon ve 2 kepçeye el konularak yediemin otoparkına çekildi.

ÇALINAN 50 KAMYON KUM GERİ DÖKÜLDÜ

Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, doğaya verilen zararın giderilmesi için sahilden alınan kumların geri taşınmasına öncülük etti. Sahilin üç farklı noktasından toplandığı belirlenen yaklaşık 50 kamyon kum tekrar Ulualan Sahili’ne döküldü. Denetimlerin dron desteğiyle sürdüğü belirtildi.

SAHİLDE AÇILAN DEV ÇUKURLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Olay sonrası çekilen dron görüntüleri, kum hırsızlarının bölgede büyük çukurlar açarak ciddi bir tahribat oluşturduğunu ortaya koydu. Jandarma, benzer olayların önüne geçmek için bölgeye fotokapan yerleştirilmesi hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı.