Antalya sahillerinde panik: 6 günde 8 ceset kıyıya vurdu Serik ilçesinde bir otelin sahilinde 2 ceset daha bulunmasıyla 6 günde Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı, 8'e yükselmiş oldu.

DHA

Antalya sahillerinden ceset çıkmaya devam ediyor.

Son 1 haftada şehirde adeta kıyılardan ceset fışkırıyor.

Şehirde tedirginliğe neden olan bu süreçte yeni bir gelişme daha yaşandı.

Serik sahilinde 2 ceset daha

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde bir otelin sahilinde, sabah saatlerinde 2 ceset bulundu.

Otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, sahilde 500 metre aralıklı cinsiyeti ve kimliği belirsiz iki ceset buldu.

Cesetler, savcı incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

6 günde 8 ceset bulundu

Manavgat ilçesinin Çenger Mahallesi'ndeki sahilde, 17 Ocak'ta başı ve bir kolu, bir gün sonra da Alanya ilçesinin Konaklı Mahallesi sahilinde belden yukarısı olmayan çocuk cesedi bulunmuştu.

Önceki gün Manavgat'ın Çenger ve Denizkent mahallelerinde cinsiyeti belirlenemeyen 2 ceset, Serik ilçesinin Kadriye Mahallesi'nde de genç bir kadına ait olduğu tespit edilen ceset kıyıya vurmuştu.

Dün de Aksu ilçesinde sahile vurmuş bir ceset daha bulunmuştu.

Batan göçmen teknesinden şüphe ediliyor

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğunun değerlendirildiği, 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu bildirilmişti.

Açıklamada, 11 Aralık 2023'te Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği ve sonrasında bağlantının kesildiği belirtilerek, bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimalinin değerlendirildiği kaydedilmişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)