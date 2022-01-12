Antalya sokaklarında sopalı kavga

İki kişi arasında çıkan tartışma, tarafların yakınlarının dahil olmasıyla şiddetini artırdı. Sokak ortasında yaşananlar kamerayla görüntülendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde, bir taksici ile vatandaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SOPALARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Bunun üzerine olay yerine taksicinin ve vatandaşın yakınları da geldi. Ellerinde sopalar olan kişiler, birbirlerine saldırdı. Bazı kişiler aldıkları darbeyle yerlerde sürüklendi.

Olup biteni anlamaya çalışan vatandaşlar ise çaresizlik içerisinde kavgayı izledi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.