Antalya'da 1 kiloluk balık, karabatağın boğazına takıldı

Karabatağın yutmaya çalıştığı balıklar, veterinerin müdahalesiyle çıkarılarak, hayata döndürüldü. Kuşun boğazından 1 kilogram ağırlığında 2 çupra çıkarıldı.

Antalya'nın Finike ilçesinde limandaki vatandaşlar, hareketsiz buldukları karabatağı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Görevliler, boğazına balık takıldığı için nefes almakta güçlük çektiği anlaşılan kuşu, Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

YUTMAYA ÇALIŞTIĞI BALIKLAR BOĞAZINA TAKILDI

Kumluca Belediyesi Veteriner Hekimi Sinan Ulusoy, karabatağın iki balığı aynı anda yutmaya çalışması sonucu balıklardan birinin boğazına takılı kaldığını, diğerini ise sıkışma nedeniyle yutamadığını söyledi.

1 KİLO AĞIRLIĞINDA 2 ÇUPRA ÇIKARILDI

Veterinerlerin yaklaşık 30 dakika süren müdahalesi sonucu karabatağın yutmaya çalıştığı iki çupra çıkarıldı.

"YEMEK YEME YETİSİ YOK, BESLENMESİNİ MAMA İLE YAPIYORUZ"

Yaptıkları müdahaleyle bir kilogram ağırlığındaki iki balığı kuşun boğazından çıkarttıklarını ifade eden Ulusoy, "Karabatak uzun süre solunum sıkıntısı çekmiş ve balıkların kılçıkları nedeniyle boğaz ve yemek borusunda yırtıklar oluşmuş. Müdahalemizle balıkları çıkarttık, ancak kuşumuz yaşadığı travma nedeniyle bitkin durumda. Tedavisini merkezimizde takip ediyoruz. Yemek yeme yetisi yok, beslenmesini mama ile yapıyoruz." diye konuştu.

Ulusoy, kuşun iyileşip kendini yaşamını idame edecek duruma geldiğine doğal ortamına geri bırakılacağını dile getirdi.