Antalya'da 10 gündür kayıp Kazak kadın bulundu

10 gündür haber alınamayan Kazakistan uyruklu kadın, dün gece bulunmasının ardından cep telefonunda yabancı hat takılı olduğu için arayanların kendisine ulaşılamadığını söyledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 21 Haziran günü Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne giden 55 yaşındaki Guldana Umirbekova, 47 yaşındaki kız kardeşi Azhar Joldassova'nın ortadan kaybolduğunu söyledi.

Kardeşinden haber alamadığını belirten Umirbekova, hayatından endişe ettiğini kaydetti.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polise verdiği ifadede, kız kardeşinin Kumluca'da otelde çalıştığını ve işine son verildiğini anlatan Umirbekova, "9 aydır kardeşimle birlikte Antalya'dayız. Kardeşimin kullandığı cep telefonu, 14 Haziran saat 13.00'ten sonra kapandı. 19 Haziran'da ise çalıştığı otele gittim ve işten kovulduğunu öğrendim. Otelin, 14 Haziran tarihli kamera kayıtlarını izledim. Kardeşim iş çıkışı bir taksiye biniyor ve yaklaşık 50 metre ileride taksiden iniyor, ardından kameranın görüş açısından çıkıyor." dedi. Başvuru üzerine polis, Azhar Joldassova'yı bulmak için çalışma başlattı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Azhar Joldassova'yı dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde buldu.

BULUNDUĞUNU HABER VERDİ

Joldassova ifadesinde, iş yerinden 18 Haziran günü ayrılıp, iş aramaya başladığını, cep telefonunda yabancı hat takılı olduğu için ablasının kendisine ulaşamadığını, bu sürede de ablasını aramadığını, yeni iş bulduğunu, kayıp olarak arandığı sürede herhangi bir olumsuzluk yaşamadığını söyledi.

Polis, Guldana Umirbekova'yı arayıp, kardeşinin bulunduğunu haber verdi.









