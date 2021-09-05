Antalya'da 10 yıldır yaşadığı parkta ölen babasına son kez baktı

10 yıldır sokakta yaşayan kişinin ölümünün ardından yürütülen çalışmayla bulunan oğluna haber verildi. Babasının cenazesiyle karşılaşan kişinin parktaki cenazeye bakışı yürekleri burktu.

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 620 sokak üzerinde bulunan parkın kapalı otoparkının özel güvenlik görevlisi, bank üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Seslendiği kişiden yanıt alamayan görevli, durumu 112'ye bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

10 YILDIR SOKAKTA YAŞIYOR

Sağlık çalışanları tarafından yapılan incelemede, bankta yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, ölen kişinin, 10 yıldır sokakta yaşayan Muharrem Demir olduğu öğrenildi.

BABASINA UZUN UZUN BAKTI

Polisin haber vermesi üzerine oğlu Necati Demir de olay yerine geldi. Necati Demir, bank üzerinde cansız yatan ve üzeri örtülen babasına uzun uzun baktı.

ÇEVREDEKİLER SAKİNLEŞTİRDİ

Zaman zaman gözyaşlarını tutmayan Demir'in bu hali yürek burktu. Demir'i, arkadaşları ve mahalle sakinleri teselli etmeye çalıştı.

ISRARA RAĞMEN EVDE KALMADI

Muharrem Demir'in, oğlunun tüm ısrarlarına rağmen evinde kalmadığı öne sürüldü. Polis ekipleri Demir'in ölümü ile ilgili inceleme başlattı.

ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Ceset polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.









