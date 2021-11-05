Antalya'da 100 bin TL'lik avokado çalan hırsızlar yakalandı

Alanya ilçesinde, 6 ayrı bahçeden 100 bin lira değerinde 15 bin adet avokado çalan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Konaklı ve Toslak mahallelerindeki 6 bahçeye göz koyan hırsızlar, piyasa değeri 100 bin lira olan 15 bin avokadoyu kasalarla birlikte çaldı.

Avokadoların çalındığını fark eden bahçe sahiplerinin ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konaklı Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) harekete geçti.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin İ.S. (23), M.Ç. (23), A.A. (20) ve H.K. (17) olduğunu tespit etti.

Jandarma, şüphelileri Konaklı Mahallesi'ndeki adreslerinde yakalayıp gözaltına aldı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin avokado çaldığı anlar, bahçedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'da 100 bin tl'ik avokado çalan hırsızlar yakalandı





