Antalya’da 12 otelde 5 bin litre kaçak içki ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin denetlediği 24 otelin 12'sinde 5 bin 6 litre kaçak ve sahte içki ele geçirilmesiyle ilgili 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya’nın Manavgat ve Kemer ilçesinde faaliyet gösteren bazı otellerde kaçak ve sahte içki satışı ile sunumu yapıldığı ihbarı alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, denetim için düğmeye bastı.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde Manavgat’ta 5, Kemer’de de 19 olmak üzere toplam 24 otelde denetlendi.

12 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

Yapılan çalışma sonucu 12 otelde 5 bin 6 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Olaya ilişkin 12 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.