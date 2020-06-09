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    Antalya'da 13 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü

    Birlikte oyun oynarken babasının tüfeği ile ateş açan 13 yaşındaki çocuk gözaltına alınırken, kurşunların hedefi olan 10 yaşındaki çocuğun cenazesi ise morga kaldırıldı.
    • DHA
    • 09.06.2020 - 11:27
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    Antalya'da 13 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü

    Antalya'nın Kaş ilçesi Göl mevkisindeki Ova Mahallesi'nde oturan M.K.'nin serasında, ortakçı olan Denizli'nin Çivril ilçesi nüfusuna kayıtlı Feridun Ç.'nin 13 yaşındaki oğlu R.Ç. ile serada tarım işçisi olarak çalışan Adıyaman'ın Kahta ilçesi nüfusuna kayıtlı Fatih Öztürk'ün 10 yaşındaki oğlu Ahmet Öztürk, birlikte oynamaya başladı.

    Oyun sırasında R.Ç., iddiaya göre babasının aracının bagajında duran çift kırma tüfeği aldı. Bu sırada R.Ç.'nin elindeki tüfek ateş aldı.

    PANİĞE KAPILIP, TÜFEĞİ KANALA ATTI

    Saçmaların isabet ettiği Ahmet Öztürk, kanlar içinde yere yığıldı. Paniğe kapılan R.Ç., tüfeği sulama kanalına attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Ahmet Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

    (Ahmet Öztürk)

    GÖZALTINA ALINDI

    Kaş Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Ahmet Öztürk'ün cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. R.Ç. ise gözaltına alındı. Kanala atılan tüfek, dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Jandarma ekipleri, olayın büyümemesi için bölgede önlem aldı.

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