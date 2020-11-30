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    Antalya'da 13 yaşındaki çocuk, çakmak gazı nedeniyle öldü

    Bir binanın teras katında çakmak gazı çektiği iddia edilen Mert Gül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 30.11.2020 - 15:16
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 15:37
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    Antalya'da 13 yaşındaki çocuk, çakmak gazı nedeniyle öldü

     

    Antalya'nın Kepez ilçesi, evden arkadaşları ile buluşmak üzere çıkan Mert Gül'den haber alamayan babası Mustafa Gül, durumu polise bildirdi.

    Yapılan araştırmada Mert Gül'ün bir binanın terasında çakmak gazı çektikten sonra zehirlendiği, iki kişi tarafından binadan indirilerek özel bir hastaneye götürüldüğü ortaya çıktı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Gül, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Hastaneden alınan Mert Gül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Mert'in, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

    Olayla ilgili 2 kişi ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Antalya'da 13 yaşındaki çocuk, çakmak gazı nedeniyle öldü

    Antalya'da 13 yaşındaki çocuk, çakmak gazı nedeniyle öldü ViDEO

    Antalya da 13 yaşındaki çocuk, çakmak gazı nedeniyle öldü #1

    "KÜÇÜK YAŞTA ZEHİRLEDİLER"

    Oğlunun ölümüne çevresinin neden olduğunu belirten baba Mustafa Gül, "Oğlumu küçük yaşta zehirleyip ölümüne neden oldular. Sebep olan herkesten şikayetçiyim" dedi.

     


    Antalya da 13 yaşındaki çocuk, çakmak gazı nedeniyle öldü #2

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