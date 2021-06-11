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- Antalya'da 13 yaşındaki suç makinesi yakalandı
Antalya'da 13 yaşındaki suç makinesi yakalandı
Çalıntı motosikletle polisten kaçan ve 170 suç kaydı bulunan çocuk, kaza yapınca yakalandı.
- DHA
- 11.06.2021 - 15:19
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Cebesoy Caddesi'nde devriye gezen yunus ekiplleri, plakasız motosikletle gezinen sürücüye 'dur' ihtarında bulundu.
İhtar üzerine ters yöne giren sürücü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı.
170 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Refüje çarpıp yakalanan 13 yaşındaki sürücü Ş.B.'nin sorgusunda, 170 hırsızlık suçundan kaydı buluduğu belirlendi. Polise, "Motosiklet çalıntı değil, 100 liraya arkadaşımdan aldım. Korktuğum için kaçtım" diyen Ş.B., arkadaşının adının sorulması üzerine "Adını bilmiyorum" cevabını verdi.
GÖZALTINA ALINDI
Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu saptandı. Gözaltına alınan Ş.B. polis merkezine götürüldü.