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    Antalya’da 13 yaşındaki sürücü kaza yaptı, 15 yaşındaki Bedirhan can verdi

    Ailesinden habersiz otomobil ile trafiğe çıkan 13 yaşındaki N.K.T., kavşakta kaza yaptı. Araçta bulunan 15 yaşındaki Bedirhan Şirazi, otomobilin altında kalarak can verdi.
    • DHA
    • 16.08.2021 - 16:20
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 16:45
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    Antalya’da 13 yaşındaki sürücü kaza yaptı, 15 yaşındaki Bedirhan can verdi

    Antalya’nın Kepez ilçesinde Gazi Mahallesi’nde oturan N.K.T. (13), ailesinden habersiz aldığı otomobil ile trafiğe çıktı.

    Bir süre sonra arkadaşı Bedirhan Şirazi’yi (15) de yanına alan N.K.T., araçla sokaklarda gezmeye başladı.

    Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerine geldikleri sırada N.K.T., aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan otomobil, saat 12.00 sıralarında önce kavşakta bulunan refüje çarptı ardından yan yattı.

    Bedirhan Şirazi, aracın yolcu koltuğundan fırlayarak otomobilin dışına savruldu.

    ARAÇ, ÇOCUĞUN ÜZERİNDEN KALDIRILDI

    Devrilen otomobilin altına kalan Şirazi’nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

    Araç, çocuğun üzerinden kaldırıldı.

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şirazi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Antalya’da 13 yaşındaki sürücü kaza yaptı, 15 yaşındaki Bedirhan can verdi #1

    YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Haberi alıp olay yerine gelen Şirazi’nin yakınları sinir krizi geçirdi.

    Yaşanan kaza anları ve sonrası, saniye saniye kameralara yansıdı.

    Zaman zaman yerde yatan çocuğa sarılarak gözyaşı döken iki ağabeyi, olay yerine gelen diğer yakınları teskin etmeye çalıştı.

    Antalya’da 13 yaşındaki sürücü kaza yaptı, 15 yaşındaki Bedirhan can verdi #2

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Şirazi’nin ağabeyleri, olay yerinde uzun süre ağıt yaktı.

    Kazayı yaralı olarak atlayan N.K.T., hastaneye kaldırıldı.

    Antalya’da 13 yaşındaki sürücü kaza yaptı, 15 yaşındaki Bedirhan can verdi VİDEO

    GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ

    Kaza alanı polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi.

    Yapılan incelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Antalya’da 13 yaşındaki sürücü kaza yaptı, 15 yaşındaki Bedirhan can verdi #3

    Antalya’da 13 yaşındaki sürücü kaza yaptı, 15 yaşındaki Bedirhan can verdi #4

    Antalya’da 13 yaşındaki sürücü kaza yaptı, 15 yaşındaki Bedirhan can verdi #5

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