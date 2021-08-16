Antalya’da 13 yaşındaki sürücü kaza yaptı, 15 yaşındaki Bedirhan can verdi

Antalya’da 13 yaşındaki sürücü kaza yaptı, 15 yaşındaki Bedirhan can verdi

Ailesinden habersiz otomobil ile trafiğe çıkan 13 yaşındaki N.K.T., kavşakta kaza yaptı. Araçta bulunan 15 yaşındaki Bedirhan Şirazi, otomobilin altında kalarak can verdi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde Gazi Mahallesi’nde oturan N.K.T. (13), ailesinden habersiz aldığı otomobil ile trafiğe çıktı.

Bir süre sonra arkadaşı Bedirhan Şirazi’yi (15) de yanına alan N.K.T., araçla sokaklarda gezmeye başladı.

Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerine geldikleri sırada N.K.T., aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, saat 12.00 sıralarında önce kavşakta bulunan refüje çarptı ardından yan yattı.

Bedirhan Şirazi, aracın yolcu koltuğundan fırlayarak otomobilin dışına savruldu.

ARAÇ, ÇOCUĞUN ÜZERİNDEN KALDIRILDI

Devrilen otomobilin altına kalan Şirazi’nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Araç, çocuğun üzerinden kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şirazi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi alıp olay yerine gelen Şirazi’nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Yaşanan kaza anları ve sonrası, saniye saniye kameralara yansıdı.

Zaman zaman yerde yatan çocuğa sarılarak gözyaşı döken iki ağabeyi, olay yerine gelen diğer yakınları teskin etmeye çalıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Şirazi’nin ağabeyleri, olay yerinde uzun süre ağıt yaktı.

Kazayı yaralı olarak atlayan N.K.T., hastaneye kaldırıldı.

Antalya’da 13 yaşındaki sürücü kaza yaptı, 15 yaşındaki Bedirhan can verdi VİDEO



GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ

Kaza alanı polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi.

Yapılan incelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.