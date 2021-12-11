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    Antalya'da 14 yaşındaki genç günlerdir kayıp

    Finike ilçesinde 'Arkadaşlarımla buluşacağım' diyerek evden çıkan genç, bir daha evine dönmedi. Polis ekipleri ise 5 gündür haber alınamayan genci arama çalışması başlattı.
    • DHA
    • 11.12.2021 - 17:49
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    Antalya'da 14 yaşındaki genç günlerdir kayıp

    Antalya'nın Finike ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan 14 yaşındaki Berk Tosunoğlu 7 Aralık'ta annesine 'Arkadaşlarımla buluşacağım' diyerek evden ayrıldı.

    5 GÜNDÜR EVE GELMEDİ

    Evden çıkışının ardından bu yana 5 gündür haber alınamayan genç adam hakkında, telaşlı ailesi kayıp ihbarında  bulundu.

    Kayıp Berk Tosunoğlu'nun bulunması için polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

    Antalya da 14 yaşındaki genç günlerdir kayıp #1

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