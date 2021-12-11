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Antalya'da 14 yaşındaki genç günlerdir kayıp

Antalya'da 14 yaşındaki genç günlerdir kayıp

Finike ilçesinde 'Arkadaşlarımla buluşacağım' diyerek evden çıkan genç, bir daha evine dönmedi. Polis ekipleri ise 5 gündür haber alınamayan genci arama çalışması başlattı.