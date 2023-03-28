Antalya'da 145 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu, dağ evinde yakalandı 'Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı' suçundan 145 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, dağ evinde saklanırken polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suçlu tutuklandı.

İHA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez ve dış ilçelerde aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

145 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

Konya Ağır Ceza İlamat Masasınca “Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” suçundan 145 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan A.A.’nın, yurt dışına kaçabilme ihtimali göz önüne alınarak, aynı gün gidebileceği ve bulunabileceği adresler çerçevesinde çalışmalar yapıldı.

Şüphelinin Korkuteli ilçesi Yeşilyayla Mahallesi’nde olduğu tespit edildi.

Dağ evinde yakalandı, tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, A.A.'yı dağ evinde saklanırken yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.