Antalya'da 17 suç kaydı olan çocuk tutuklandı

Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan 17 kaydı bulunan, 17 yaşındaki K.Ö'nün son hırsızlığı berber dükkanından çaldığı şampuanlar oldu. Emniyet ekiplerince yakalanan çocuk, cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir kuaför salonu bulunan Şinasi Şeddeli, iş yerini açtığında ortalığın dağınık olduğunu görünce yan komşusunun güvenlik kamerasını izledi.

Güvenlik kamerasında iş yerine 2 kişinin geldiğini, anahtar ile kapıyı açıp girdiklerini ve bir süre sonra da ellerinde şampuanlarla çıktığını görmesi üzerine polise başvurdu.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkez Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından belirlediği şüphelilerden suça sürüklenen çocuk K.Ö.’yü kısa sürede yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 17 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlenen K.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

"KAMERAYI İZLEDİĞİMDE ÇALDIKLARI ŞAMPUANLARLA AYRILDIKLARINI GÖRDÜM"

Kuaför salonundan yakın zamanda para ve hoparlörün de çalındığını belirten iş yeri sahibi Şinasi Şeddeli;

"İş yerimi açtığımda masanın üzerinin ve çekmecelerin karıştırılmış olduğunu gördüm. Şampuan reyonunda da eksikler olduğunu gördüm. Daha önce de çekmecede defterin arasına koyduğum para ve hopörlör kaybolmuştu. Parayı bir yere verdiğimi veya başka yere koyduğumu düşünmüştüm. Çünkü dükkanın anahtarı sadece bende vardı ve kendim açıp kendim kapatıyordum. Yan komşumun güvenlik kamerasını izlediğimde cumartesi günü ben dükkanı kapatıp gittikten kısa bir süre sonra gelen 2 kişinin, dükkanın kapısını anahtarla açıp şampuanlar ellerinde ayrıldığını gördüm. Hemen polise bildirdim. Sağ olsunlar kısa sürede yakalamışlar. Ben buradan ailelere seslenmek istiyorum. Çocuklarımıza sahip çıkalım, kötü yola düşmesini engelleyelim." diye konuştu.