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    Antalya'da 17 yaşındaki genç kız maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

    Çalıştığı kafede mesai arkadaşının sevgilisi tarafından açılan ateş sonucu başından vurulan 17 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
    • DHA
    • 08.01.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 14:23
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    Antalya'da 17 yaşındaki genç kız maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

    Antalya’nın Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'nda bulunan kafede garson olarak çalışan Sıla P. ile sevgilisi Semih Melih D. arasında tartışma çıktı.

    Gece saat 01.30 sıralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Semih Melih D., yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etti.

    Silahtan çıkan mermi, garsonlardan, Sıla'nın mesai arkadaşı 17 yaşındaki Edanur Demir'in başına isabet etti.

    HASTANEDE CAN VERDİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Edanur'u ambulansla hastaneye götürdü.

    Edanur Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Edanur'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Antalya da 17 yaşındaki genç kız maganda kurşunuyla hayatını kaybetti #1

    AYNI KAFEDE SİLAHIYLA OYNARKEN KENDİSİNİ DE YARALADI

    Olay sonrası kaçan Semih Melih D. de Burdur'da polis ekipleri tarafından yakalandı.

    Semih Melih D.'nin, birkaç gün önce de aynı kafeye gelip, tabancasıyla oynadığı sırada kendisini elinden yaraladığı belirtildi.

    Antalya da 17 yaşındaki genç kız maganda kurşunuyla hayatını kaybetti #2

    AİLESİ CENAZEYİ GÖZYAŞLARIYLA TESLİM ALDI

    Edanur Demir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından morgdan annesi Pakize ve kız kardeşleri Zehra ile Esra Demir tarafından gözyaşlarıyla teslim alındı.

    Açık öğretim lisesi mezunu olan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Edanur Demir'in, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

    Antalya'da 17 yaşındaki genç kız maganda kurşunuyla hayatını kaybetti VİDEO

    Antalya da 17 yaşındaki genç kız maganda kurşunuyla hayatını kaybetti #3

    Antalya da 17 yaşındaki genç kız maganda kurşunuyla hayatını kaybetti #4

    Antalya da 17 yaşındaki genç kız maganda kurşunuyla hayatını kaybetti #5

    Antalya da 17 yaşındaki genç kız maganda kurşunuyla hayatını kaybetti #6

    Antalya da 17 yaşındaki genç kız maganda kurşunuyla hayatını kaybetti #7

    Antalya da 17 yaşındaki genç kız maganda kurşunuyla hayatını kaybetti #8

    Antalya da 17 yaşındaki genç kız maganda kurşunuyla hayatını kaybetti #9


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