Bir hafta önce kaybolan ve bir daha haber alınamayan genç kızın babası Mustafa Kaplan, "Elbet bir derdi var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Hiçbir olumsuzluk yoktu. Uyuşturucudan korkuyoruz" dedi.

Antalya'nın Baraj Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Zeynep Kaplan, arkadaşıyla birlikte evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

Gece saatlerinde kızlarının evde olmadığının farkına varan aile, durumu polis ekiplerine bildirdi.

2 ÖNCE AİLESİYLE İLETİŞİM KURDU

Eve gelerek ailenin ifadesine başvuran ekipler, genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Öte yandan genç kızın 2 gün önce ailesi ile bir sosyal medya hesabı üzerinden iletişim kurduğu öğrenildi.

Antalya'da 17 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor VİDEO





"KAYBOLDUĞUNU GEÇ FARK ETTİK

Kızının bulunması için yardım çağrısında bulunan acılı baba Mustafa Kaplan, “En son iki gün önce sosyal medya hesabı üzerinden görüştük. 9 dakika ses kaydı vardı. Cuma günü gece saatlerinde evden çıkmış.

Biz geç fark ettik. O gün gece saat 04.00’a kadar görüştük. Hiçbir şekilde ikna edemedik. Evden ayrıldığı arkadaşı burada. Staj görüyordu. Okuyacağını söylüyordu.

Dershaneye gidecekti. Ehliyet almak istiyordu. Polise başvuru yaptık. Onlar çok yardımcı oluyorlar.

Şu an bir ses seda yok. Elbet bir derdi var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Hiçbir olumsuzluk yoktu.

Acaba bir yerde bir şey mi yaptılar diye korkuyoruz. Uyuşturucudan korkuyoruz. Çocuklarımız, annelerinin babalarının sözünden çıkmasın.” dedi.



