Antalya'da 17 yaşındaki genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı

17 yaşında bir kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli, polisin yarım saatlik operasyonu sonunda kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Kemer ilçesi'nde bisikletiyle dolaşmaya çıkan genç kız, yavaşladığı bir esnada arkadan yaklaşan 31 yaşındaki Evrim M., tarafından tacize uğradı.

Çığlık atarak olay yerinden uzaklaşan genç kız bir eve sığındı ve polise şahsın eşkalini verdi.

OTELİN BAHÇESİNE SAKLANMAYA ÇALIŞTI

Kemer Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ve Merkez Karakol Amirliği ekipleri bir anda olayın geçtiği çevreyi abluka altına altı. Sahildeki otellere doğru kaçtığı belirtilen şüpheli, bir süre bulunamadı.

Atatürk ve Demokrasi Bulvarı üzerinde aramalara devam eden polislerden biri, kapalı olan otellerden birinin bahçesinde saklanmaya çalışan birini fark etti.

POLİSTEN KAÇAMADI

Polisin geldiğini fark edince kaçmaya başlayan şüpheli, kısa bir kovalamacadan sonra kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin yakalanışı, saniye saniye görüntülendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kemer Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan zanlı, karakolda ifadesinin alınmasından sonra sevk edildiği Kemer Adliyesi’nde nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.