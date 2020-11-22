Dolar
7.619
0.9152%
Euro
9.0417
0.7734%
Altın
1872.98
0.3321%
Borsa
1323.95
0.8324%
G. Altın
458.851
1.2835%
Bitcoin
141990.49
4.1086%
EXEN Coin
12.35
0.00%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Antalya'da 17 yaşındaki genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı

    17 yaşında bir kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli, polisin yarım saatlik operasyonu sonunda kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
    • İHA
    • 22.11.2020 - 11:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da 17 yaşındaki genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı

    Antalya'nın Kemer ilçesi'nde bisikletiyle dolaşmaya çıkan genç kız, yavaşladığı bir esnada arkadan yaklaşan 31 yaşındaki Evrim M., tarafından tacize uğradı.

    Çığlık atarak olay yerinden uzaklaşan genç kız bir eve sığındı ve polise şahsın eşkalini verdi.

    OTELİN BAHÇESİNE SAKLANMAYA ÇALIŞTI

    Kemer Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ve Merkez Karakol Amirliği ekipleri bir anda olayın geçtiği çevreyi abluka altına altı. Sahildeki otellere doğru kaçtığı belirtilen şüpheli, bir süre bulunamadı.

    Atatürk ve Demokrasi Bulvarı üzerinde aramalara devam eden polislerden biri, kapalı olan otellerden birinin bahçesinde saklanmaya çalışan birini fark etti.

    Antalya da 17 yaşındaki genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı #1

    POLİSTEN KAÇAMADI

    Polisin geldiğini fark edince kaçmaya başlayan şüpheli, kısa bir kovalamacadan sonra kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin yakalanışı, saniye saniye görüntülendi.

     

    Antalya da 17 yaşındaki genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı #2

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Kemer Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan zanlı, karakolda ifadesinin alınmasından sonra sevk edildiği Kemer Adliyesi’nde nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

     

    Antalya da 17 yaşındaki genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı #3

    Antalya da 17 yaşındaki genç kızı taciz eden şüpheli tutuklandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir