Muratpaşa ilçesinde 17 yaşındaki S.A., çalıştığı iş yerinin sahibi M.Ü. tarafından defalarca cinsel istismara uğradı. M.Ü., S.A.’yı annesinin yanındayken kaçırmaya kalkınca, linç edildi.

Sakarya’dan Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ Mahallesi'ne 2 yıl önce ailesiyle taşınan S.A. (17), ailesine katkı sağlamak amacıyla M.Ü.'nün (47) sahibi olduğu spotçuda nisan ayında çalışmaya başladı.

S.A., çalıştığı 15 günlük süre zarfında M.Ü. tarafından defalarca cinsel istismara uğrayıp tehdit edildi. İş yerinde içeceğine habersiz bir şekilde uyuşturucu konulduğunu da fark eden S.A., polise giderek şikayetçi oldu.

2 kez evlenip boşanan ve şu anda da nişanlı olan M.Ü., 9 Mayıs’ta tutuklanıp cezaevine gönderildi. Aile ise adreslerini değiştirdi.

M.Ü., serbest kalmasıyla aileyi yeniden rahatsız etmeye başladı.

SERBEST KALDI

Her fırsatta kendisinden 30 yaş küçük kızı sevdiğini söyleyen M.Ü., S.A.'yı annesinin yanından kaçırmaya çalışınca mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polise teslim edilen M.Ü., serbest kaldı.

Antalya’da 17 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştı, mahalleli linç etti VİDEO



“ÇALIŞTIĞIM YERDE HEP BENİ SIKIŞTIRIYORDU”

Korkudan evden çıkamadığını belirten lise son sınıf öğrencisi S.A., pandemi döneminde ailesine destek olmak için işe girdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İş yeri sahibinin davranışları her geçen gün değişti. Bana asılmaya başladı. Beni taciz ediyordu. Çalıştığım yerde beni hep sıkıştırıyordu. Oturduğum masanın görünmemesi için önünü tahta ile kapattı. Beni tehdit ediyordu. Aileme de bu nedenle bir şey söyleyemedim. Beni en son tehdit edince yaşadıklarımı anneme anlattım.

“BENİ KAÇIRMAK İÇİN FIRSAT KOLLUYOR”

Kendisinden 5 kez şikayetçi olduk. Ama hala peşimde. Yeni tuttuğumuz evimizi de öğrendi. Kapıya gelip bir şeyler bırakıyor. Gözümüzü boyamak için hediyeler bırakıyor. Okulumun önüne geliyor. Beni kaçırmak için fırsat kolluyor. Korkudan bakkala bile gidemiyorum.

“ELİNDEKİ UYUŞTURUCULARI ODAMA ATIYORDU”

Sürekli başım dönüyordu. Dengede duramıyordum. Sonra annem bana bir şeyler olduğunu fark edince, bu kişinin bana uyuşturucu içirdiğini anladık. Biz üst katta oturuyorduk. Benim odamın camını küçük taşlarla tıklatıp açmamı sağlıyordu. Sonra da elindeki uyuşturucuları odama atıyordu. Ben o atılan uyuşturucuları biriktirdim. Polise teslim ettim. Uyuşturucunun yanında, beni sevdiğini, benimle evleneceğini içeren aşk ve tehdit notları da vardı.

“NİŞANLISI VAR UYUŞTURUCU VEREREK DELİ ETMİŞ”

Beni tahta ile kapattığı yere sıkıştırıyordu. Vücudumu elliyordu. Adam 47 yaşında ve nişanlı. Benim babamdan bile büyük. Benden 2 yaş küçük oğlu var. Şu an nişanlısı var ve o kıza da uyuşturucu vererek deli etmiş. Korkuyorum. Dışarıya çıkamıyorum.”





“KAÇIRIP 18 YAŞINA KADAR SAKLAYACAĞINI SÖYLEMİŞ”

Anne Aysun A. ise 3 çocuk annesi olduğunu belirterek şu sözleri kaydetti:

“13 ve 17 yaşında iki kızım, 19 yaşında oğlum var. 13 yaşındaki kızım yüzde 80 zihinsel engelli. S.A. pandemi döneminde çalışmak ve aile bütçesine katkıda bulunmak istediğini söyleyince, oturduğumuz evin altında ikinci el eşya alım satımı yapan spotçuda çalışmaya başladı. Ücretini haftalık alacaktı ancak 2 hafta geçmesine rağmen parasını alamayınca işten ayrıldı. Kalp hastası ve panik atağı olan kızımın yüzünde solgunluk ve hareketlerinde gariplik hissettim. Kendisi ile konuştuğumda, bana iş yeri sahibinin tacizde bulunduğunu, içtiği kahveye habersiz uyuşturucu madde koyduğunu öğrendik. Kızımı, yaptığı tacizi gizlemesi için tehdit de etmiş. Onu kaçırıp 18 yaşına kadar saklayacağını söylemiş.





“2 AY HAPİS YATTIKTAN SONRA SERBEST KALDI”

'Ya benim olacaksın ya da öldüreceğim' gibisinden tehdit edip, psikolojisini bozmuş. Zaten kızım bana olayı anlattığı gün bu adam kızıma, 'Ben ikimiz için ev tuttum. Ya saat 18.00'e kadar geleceksin ya da ben seni almasını bilirim' demiş. Bu kişi ayrıca kızımın 4'üncü kattaki odasına terastan uyuşturucu madde, aşk, tehdit içeren sözleri içeren notlar atmış. Kızım korkusundan yaşadıklarını babasına söyleyememiş ama adamın attığı tüm uyuşturucuları ve notları biriktirmiş. Kızım bana durumu anlattığı anda polise giderek şikayetçi oldum. İki ay hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.

“ÇOCUKLARIMI TAKİP EDİP YENİ EVİMİ ÖĞRENDİ

Biz bu adamdan kaçmak için evimizdeki eşyaları sattık. Başka eve taşındık. Ama çocuklarımı takip edip yeni evimizi öğrendi. Çocuklarımı rahatsız etmeye devam ediyor. Son olarak, geçen ayın 17'sinde eşimin seyyar satıcı tezgahının başında kızımla birlikte dururken, M.Ü. yanımıza gelerek kızımı kaçırmaya çalıştı. Esnaf yardımımıza koştu. Onu orada dövüp polise teslim ettiler. Bu adam yakamızı bırakmıyor. Kurtulamıyoruz. Dosyamız savcılıkta ama bizim şu an can güvenliğimiz yok. Lütfen yardım edin. Bizi bundan kurtarın."

“AİLECE PSİKOLOJİMİZ BOZUK DURUMDA”

Genç kızın babası Mehmet A. da şu sözleri kaydetti:

“Kızımız bir komşumuzun tavsiyesi ile aileye maddi katkı sağlaması için esnafın yanında işe başladı. Kızım bu esnafın yanında 15 gün çalıştı. Kızıma cinsel tacizde bulunmuş ve uyuşturucu madde kullandırmış. Biz bu vatandaştan şikayetçi olduk. İki ay cezaevinde yattı. Bu kişi ile tekrar karşılaşmamak için evimizi değiştirdik. Eşyalarımızı satıp, başka bir mahallede ev tuttuk. Şu an eşyalarımız yok. Boş bir evde yaşıyoruz. Çok sıkıntılı günler yaşadık. Halen de yaşamaktayız. Ailece psikolojimiz bozuk durumda. Bu insandan tamamen kurtulmak istiyoruz.

“ÇOCUKLARIMI OKULA GÖNDEREMİYORUM”

Mahalleli bu adamı darbederek polise teslim etti. Bundan sonra olay nereye varacak biz de bilmiyoruz. Kızımı okulda da rahatsız ediyor. Okul polisi de bu olaya şahit. Gerekli yerlere müracaat ettik, büyüklerimizden de bize el uzatılmasını istiyorum. Çocuklarımı okula gönderemiyorum. Can güvenlikleri yok. Benim çocuğuma bir zarar verdikten sonra o kişiye müebbet hapis verilse ne faydası olacak?”

“APARTMANDAN KOVUP DÖVMEYE ÇALIŞTIM”

S.A.'nın kaldığı apartmanın yöneticisi, aynı zamanda yan komşusu S.G.S. ise 45-50 yaşındaki adamın komşu kızına sarkıntılık yapıp, tacizde bulunduğunu belirterek şu sözleri kaydetti:

“Ben bu kişiyi apartmandan kovup dövmeye çalıştım. 'Sen kimsin seni burada dövdürürüm' diyerek beni de tehdit etti. Ben de 'Gücün yetiyorsa dövdür' dedim. Onu aşağıya doğru itekledim. Kıza, ortalığı yumuşatmak için hediyeler getiriyor. Arabanın içerisinde oturup sürekli burayı takip ediyor. Aile ondan çok korkuyor. Çocuklarını 15 gün boyunca okula gönderemediler. Ben tanığım. Benim adımı güvenlik güçlerine verdiler. İfadeye çağrıldığım zaman gideceğim. Benim de çocuklarım var. Onlara da zarar verir diye endişe ediyorum.”