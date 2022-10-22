Antalya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi öğretmeninin evinde ölü bulundu

17 yaşındaki Yiğit Kalpak'ın 30 yaşındaki öğretmeni H.G.'nin evinde ölü bulunmasının ardından yapılan incelemede evde uyuşturucu kullanıldığı belirlendi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Kalpak ve 5 arkadaşı gece saatlerinde Almanca öğretmenleri 30 yaşındaki H.G.'nin evine geldi.

İddiaya göre, ilerleyen saatlerde öğretmen H.G., Kalpak ve arkadaşları uyuşturucu hap aldı.

Bir süre sonra Kalpak ve 2 arkadaşı, H.G.'nin evinde kaldı, diğer 3 arkadaşı evden ayrıldı.

Sabah cansız bedenini buldu

Sabah saatlerinde uyanan H.G., öğrencisi Yiğit Kalpak'ı uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, Kalpak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedi ve evi temizlediler

Polis ekipleri, evdeki incelemede, Kalpak'ın üstünün çıplak, evin temizlenmiş olduğunu belirledi.

H.G. ile diğer 5 kişi, ifadelerine başvurulmak üzere Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"Herkes uyuşturucu kullandı"

Gençlerden birinin polise verdiği ifadede, olayın gerçekleştiği saatlerde evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını belirttiği öğrenildi.

"Sadece kahve içip uyudum"

Öğretmen H.G.'nin ise, öğrencisiyle arkadaşlarının gece kendisine bir şeyler içmek için geldiği, sadece kahve içip saat 03.00 sıralarında uyuduğu, sabah saatlerinde ise Yiğit Kalpak'ı odada hareketsiz gördüğürü anlattığı ortaya çıktı.

Kalpak'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.









