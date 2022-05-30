Antalya'da 17 yaşındaki nişanlısını öldüren sanığa müebbet istendi

17 yaşındaki nişanlısı Nuray Demir'i boğarak öldüren 30 yaşındaki Taner Bektaş hakkında, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Antalya'da 2020 yılında annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, bu olayla ilgili soruşturma devam ettiği sırada 18 Mart'ta, eski nişanlısı Taner Bektaş tarafından otel odasında boğularak öldürüldü.

Eski nişanlısı 17 yaşındaki Nuray Demir'i boğarak öldürdüğünü itiraf eden 30 yaşındaki Taner Bektaş hakkında, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Yalova'ya kaçtı

Olay sonrası kaçan Bektaş, Yalova'da yakalanarak Antalya'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bektaş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Sosyal medya üzerinde tanıştılar

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Demir ile Bektaş'ın sosyal medyadan tanıştıkları ve aile arasında nişanlandıkları, Bektaş'ın Yalova'dan nişanlısını görmek için Antalya'ya geldiği belirtildi.

İddianamede; Nuray Demir'in, Taner Bektaş'ın kaldığı otel odasına tek başına geldiği, Bektaş'ın Demir'in cep telefonuna gelen mesajları incelemekte ısrar etmesiyle tartışma çıktığı, Demir'i bu yüzden boğarak öldürdüğüne yer verildi.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Savcılık, olay günü 18 yaşından küçük olan Nuray Demir'i öldürdüğü iddiasıyla Taner Bektaş'ın 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile yargılanmasını talep etti.

DHA'nın haberine göre davanın ilk duruşması, 8 Haziran'da 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.



