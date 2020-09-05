Antalya’da 19 yaşındaki genç kızı vuran katil tutuklandı

Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu otomobilde hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç kızın katil zanlısı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gece 02.00’da Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Yukarı Pazarcı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde olan Nazif G.’nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.

Tüfekten çıkan saçmalar arka koltukta oturan Rabia Çerçi’nin (19) göğsüne, sürücünün ise kulağına isabet etti.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan sürücü Nazif G., saldırının ardından aracıyla hastaneye gitti. Burada sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Rabia Çerçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Hasan Hüseyin Demir isimli şüpheli, gözaltına alındı.

KÜFÜR İDDİASI

Şüpheli Hasan Hüseyin Demir ifadesinde, Nafiz G. ile aralarında daha önceden husumet bulunduğunu ve olayın olduğu gece evden çıkarken bir otomobilde ona rastladığını ve tartıştıklarını söyledi.

Nafiz G.'nin kendisine küfür ve hakaret ettiğini ileri süren Demir, eve gidip pompalı tüfeği aldığını ve ateş ettiğini dile getirdi.

KORKUTMAK İÇİN TARADI

Rabia Çerçi’yi öldürmek gibi amacının olmadığını söyleyen Hasan Hüseyin Demir, Nafiz G.’yi korkutmak amacıyla ateş ettiğini iddia ederek, yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti.

TUTUKLANDI

19 yaşındaki genç kızın katili Hasan Hüseyin Demir, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARACI KULLANAN DA YAKALANDI

Öte yandan olay sırasında Hasan Hüseyin Demir'in bulunduğu aracı kullanan Abdullah Y. isimli şahıs ise Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerin tarafından dün yakalanarak gözaltına alındı.