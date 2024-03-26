Haberler



3. Sayfa



Antalya'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Antalya'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı Seyir halindeki iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda 4 kişi yaralanırken, araçlar hurdaya döndü. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.