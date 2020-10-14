Girdikleri bahçeden piyasa değeri 2 bin 500 TL olan 400 adet avokado çalan iki kardeş, gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İmamlı Mahallesi'ne gelen iki hırsız, Alibey D.'ye ait olan bahçeden avokado çaldı.

Durumu fark eden Alibey D., jandarmaya ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Demirtaş Karakolu ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

2 BİN 500 TL DEĞERİNDE AVOKADO ÇALINDI

Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek yaptıkları takip sonrası, 2 bin 500 TL değerinde 400 adet avokado çalan hırsızların Mustafa A. (24) ve ağabeyi Mesut A. olduğunu tespit etti.

Antalya'da 2 bin 500 lira değerinde avokado çalan kardeşler kamerada ViDEO

SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Tespit üzerine harekete geçen polis ekipleri, Mustafa A.’yı Gazipaşa ilçesinde bir manava 150 adet avokado satmaya çalışırken yakalayarak, gözaltına aldı. Diğer şüpheli de jandarma tarafından adresinde yakalanarak, gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Suçunu itiraf eden iki kardeş, çaldıkları 250 adet avokadoyu ise İmamlı Mahallesi’ndeki bir yere sakladıklarını söyledi. Bunun üzerine jandarma diğer avokadoları ele geçirdi.

Gözaltına alınan Mustafa A. ve Mesut A. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin bahçedeki hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı.