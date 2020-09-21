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    Antalya'da 2 çocuk annesi başı koparılıp, toprağa gömüldü

    13 gündür kayıp olarak aranan 30 yaşındaki kadının cesedi, ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulundu. Kadının başının, bedeninden ayrıldığı tespit edildi.
    • DHA
    • 21.09.2020 - 14:35
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    Antalya'da 2 çocuk annesi başı koparılıp, toprağa gömüldü

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten (30), fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı.

    İddiaya göre kent merkezine gelen Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ü., annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı.

    İkiliden daha sonra haber alınamadı.

    13 GÜN BOYUNCA BEKLEDİLER

    Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten'in ailesi, polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

    13 gündür kızlarından haber alamayan aile, özel bir televizyon kanalında canlı yayına katılarak, kızının bulunması için çağrıda bulundu.

    Antalya da 2 çocuk annesi başı koparılıp, toprağa gömüldü #1

    BAŞI VÜCUDUNDAN AYRI BULUNDU

    Olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, dün 2 çocuk annesi kadının cesedini, Kepez ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde buldu.

    Üzeri taşla kapatılan, 30 santimetre derine gömülen Çelikten'in vücudunda yapılan ilk incelemede, sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlandı, başının ise vücudundan ayrıldığı belirlendi.

    Bedeni çürümeye başlayan Çelikten'in, ne zaman ve kim tarafından öldürüldüğüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    Antalya da 2 çocuk annesi başı koparılıp, toprağa gömüldü #2

    CİNAYETİN TEK ŞÜPHELİSİ ARANIYOR

    Polis, cinayetin tek şüphelisi ve kadının sevgilisi olduğu iddia edilen Veli Ü.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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