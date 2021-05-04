Antalya'da çekici ile küçükbaş hayvan yüklü kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada, kamyonet içinde sıkışan 2 kişi yanarak öldü.

Korkuteli ilçesi Büyükköy Mahallesi Naldöken yolu üzerinde, Ramazan İ. idaresindeki 07 RG 500 plakalı çekici ile karşı yönden gelmekte olan küçükbaş hayvan yüklü Sabri Kavuk idaresindeki 07 GAD 14 plakalı kamyonet çarpıştı.

ARAÇTA SIKIŞAN 2 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Çarpışmanın etkisiyle aracın benzin deposunun patlaması sonucu yangın çıktı. Kazada 07 GAD 14 plakalı kamyonetteki sürücü Sabri Kavuk (30) ile yanında bulunan İsa İşlek (32) sıkıştıkları yerden çıkamayınca araç içinde yanarak yaşamlarını yitirdi.

Antalya’da 2 kişi araç içinde yanarak can verdi-Video

ÇEKİCİ SÜRÜCÜSÜ ARACINDAN ATLADI

Araçtan atlayan çekici sürücüsü Ramazan İ. ise hafif sıyrıklarla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine Antalya ve Korkuteli’nden Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerinde soğutma çalışması yaptı. Kazada kamyonetteki 5 adet küçükbaş hayvan da yanarak telef oldu.

Çekici sürücüsü Ramazan İ. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza sonrası yanarak yaşamlarını yitiren Sabri Kavuk ile İsa İşlek’in cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.