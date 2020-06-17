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Antalya’da 2 milyon 200 bin liralık kaçak parfüm bulundu

Antalya’da 2 milyon 200 bin liralık kaçak parfüm bulundu

Antalya'da bir depoya yapılan polis baskınında, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olan değişik markalarda 22 bin 201 adet kaçak parfüm ele geçirildi.