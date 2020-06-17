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- Antalya’da 2 milyon 200 bin liralık kaçak parfüm bulundu
Antalya’da 2 milyon 200 bin liralık kaçak parfüm bulundu
Antalya'da bir depoya yapılan polis baskınında, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olan değişik markalarda 22 bin 201 adet kaçak parfüm ele geçirildi.
- İHA
- 17.06.2020 - 04:31
Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesinde bir depoda yurda kaçak yollarla sokulan parfümlerin olduğunu ve depodan il merkezi ve çevre illere dağıtım yapıldığı bilgisini aldı.
PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON 200 BİN LİRA
Dün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde depoya yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin lira olan değişik markalarda 22 bin 201 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K. hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet etmek” suçundan adli işlem yapıldı.