Antalya'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü

Serik ilçesinde taziye ziyaretine giden akrabalara ait iki araç kaza yaptı.

Antalya'nın Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde Mehmet Ali Em'in kullandığı otomobil ile Harun Can Ateş yönetimindeki otomobil çarpıştı.

SULAMA KANALINA DEVRİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Harun Can Ateş'in otomobili yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Ölü ve yaralılar bulunduğu ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Mehmet Ali Em, diğer otomobilde bulunan Harun Can Ateş ile eşi Sevgi Ateş, Şükriye Ateş, Gülsüm Em ve Sevda Em hayatını kaybetti.

Cenazeler polis ekiplerinin incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ARAÇLAR AKRABALARA AİTTİ

Harun Can ile 6 ay önce evlendiği belirtilen Sevgi Ateş'in 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

İki otomobildekilerin de birbirleriyle akraba olduğu ve taziye ziyaretine gittikleri bildirildi.