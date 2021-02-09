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    Antalya'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü

    Serik ilçesinde taziye ziyaretine giden akrabalara ait iki araç kaza yaptı.
    • AA
    • 09.02.2021 - 22:54
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 23:01
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    Antalya'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü

    Antalya'nın Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde Mehmet Ali Em'in kullandığı otomobil ile Harun Can Ateş yönetimindeki otomobil çarpıştı.

    SULAMA KANALINA DEVRİLDİ

    Çarpışmanın etkisiyle savrulan Harun Can Ateş'in otomobili yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

    Ölü ve yaralılar bulunduğu ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Antalya'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü VİDEO

    6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada sürücü Mehmet Ali Em, diğer otomobilde bulunan Harun Can Ateş ile eşi Sevgi Ateş, Şükriye Ateş, Gülsüm Em ve Sevda Em hayatını kaybetti.

    Cenazeler polis ekiplerinin incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    ARAÇLAR AKRABALARA AİTTİ

    Harun Can ile 6 ay önce evlendiği belirtilen Sevgi Ateş'in 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

    İki otomobildekilerin de birbirleriyle akraba olduğu ve taziye ziyaretine gittikleri bildirildi.

    Antalya da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü #1

    Antalya da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü #2

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