Petrol
101.77
-4.13%
Euro
15.85
-0.44%
Dolar
14.77
0.21%
Altın
906.18
-1.04%
Borsa
2468
-0.19%
Bitcoin
571.210
-3.01%
BTXN Coin
20.50
-20.23%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Antalya'da 2 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza

    Kaldırımdan yola doğru koşarak minibüsün çarpmasıyla yere düşen minik Doruk, kaldırıldığı hastanede kurtulamadı.
    • 25.04.2022 - 14:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da 2 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza

    Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı 4606 Sokak'ta kaldırım kenarında arkadaşlarıyla oynayan Doruk Dikbaş (2), bir anda yola fırlayarak V.Ç. 'nin kullandığı minibüsün altında kaldı.

    Durumu fark etmeyen sürücünün gaza basmasıyla sağ ön teker minik Doruk'un üzerinden geçti.

    Hayatını kaybetti

    Yakınları tarafından minibüsün altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralı çocuk tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    İHA'nın haberine göre kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde olay sonrası gergin anlar yaşandığı görüldü.

    Antalya da 2 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza #1

    Antalya da 2 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza #2


    İlginizi Çekebilir

    Burs ve krediler ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
    Yaşam

    Burs ve krediler ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

    İnşaat sektöründe son durum: 1 ton demir 16 bin TL
    Emlak

    İnşaat sektöründe son durum: 1 ton demir 16 bin TL

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Görüş Bildir