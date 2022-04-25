Antalya'da 2 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza

Kaldırımdan yola doğru koşarak minibüsün çarpmasıyla yere düşen minik Doruk, kaldırıldığı hastanede kurtulamadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı 4606 Sokak'ta kaldırım kenarında arkadaşlarıyla oynayan Doruk Dikbaş (2), bir anda yola fırlayarak V.Ç. 'nin kullandığı minibüsün altında kaldı.

Durumu fark etmeyen sürücünün gaza basmasıyla sağ ön teker minik Doruk'un üzerinden geçti.

Hayatını kaybetti

Yakınları tarafından minibüsün altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralı çocuk tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İHA'nın haberine göre kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde olay sonrası gergin anlar yaşandığı görüldü.