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- Antalya’da 2 yaşındaki çocuk, su dolu kovaya düşüp boğuldu
Antalya’da 2 yaşındaki çocuk, su dolu kovaya düşüp boğuldu
- İHA
- 27.05.2021 - 13:35
- Güncelleme : 27.05.2021 - 13:40
Antalya’nın Kumluca ilçesindeki Yaş Sebze ve Meyve Hali’nde çalışan Özen Koç, 2 yaşındaki oğlu Mehmet Ali’yi de iş yerine getirdi.
Öğle saatlerinde baba Özen Koç’un çalıştığı sırada 2 yaşındaki çocuk, iş yerinin banyosunda oyun oynamaya başladı.
Çocuk, banyodaki su dolu kovanın içerisine yüzüstü düşünce, nefes alamadı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Daha sonra banyoya gelenler, çocuğun su dolu kova içinde hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti.
Durumun ekiplere bildirilmesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
KÜÇÜK TABUTA KONULDU
Yapılan kontroller ile çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Mehmet Ali Koç’un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi.
Otopsinin ardından cenaze, baba ve yakınlarının taşıyarak getirdiği küçük tabuta konuldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Baba, büyük bir üzüntü için evladının tabutunu taşıdı.
Küçük çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere Hatay’a gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.