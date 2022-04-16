Antalya'da kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Suriyeli Tulin Abo Snisleh, hayatını kaybetti.

Saat 18.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2311 sokak üzerinde meydana gelen olayda, çöp dökmeye giden kardeşlerinin peşinden giden sokağa çıkan Tulin Abo Snisleh, park halindeki 07 EIK 34 plakalı kamyonetin altına girdi.

Altına girdiği kamyonet hareket etti

Bu esnada kamyonete binen sürücü Mehmet A. (32), aracı hareket ettirdi. Bu sırada kamyonetin altında küçük kızın olduğunu fark eden çevredekiler sürücüyü uyardı.

Antalya'da 2 yaşındaki kız çocuğu kamyonetin altında kaldı VİDEO



Talihsiz çocuk hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre, Suriyeli Tulin Abo Snisleh sürücünün durdurduğu kamyonetin altından çıkarılırken durum 112’ye bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede minik Tulin Abo Snisleh'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kızının cansız bedenini gören babayı komşuları teselli etti. Olay yeri inceleme ve savcılığın çalışmasının ardından Tulin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Mehmet A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.













