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    Antalya'da 20 kaçak göçmen yakalandı, organizatörler tutuklandı

    Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 20 kaçak göçmen yakalanırken, 5 organizatör gözaltına alındı.
    • 05.08.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 17:07
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    Antalya'da 20 kaçak göçmen yakalandı, organizatörler tutuklandı

    Antalya’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat’ta bazı kişilerin, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren göçmenleri AB ülkelerine kaçıracağı ihbarını aldı.

    DHA’nın haberine göre; yapılan araştırma sonunda kaçak göçmenlerin, Manavgat'ın Denizkent Mahallesi'nden yurt dışına götürüleceği tespit edildi.

    Suç örgütü kuran 5 kişi gözaltına alındı

    Jandarma, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Manavgat'ta ormandaki araçta 15'i Irak, 5'i İran uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı.

    Operasyonda, göçmenleri yurt dışına götürmek için suç örgütü kurduğu belirlenen 5 kişi de gözaltına alındı.

    3 şüpheli tutuklandı

    Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 organizatörlük şüphelisi ise adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 5 şüpheliden 3'ü, 'insan ticareti' suçundan tutuklanırken, 2'si de aynı suçtan adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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