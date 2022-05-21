Antalya’da 22 yaşındaki genç sokakta ölü bulundu

Gönül ilişkisini yaşadığı kadının eski eşiyle tartıştıktan sonra önce bacağından bıçaklanan genç, ardından sokakta silahla vurulmuş halde bulundu. Cinayetle ilgili 1 şüpheli aranıyor…

Antalya’nın Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri, sabah saat 05.30 sıralarında gelen bir ihbarı değerlendirdi, yola koyuldu.

Ekipler, Ilıca Mahallesi 136 Sokak’a vardıklarında, av tüfeğiyle başından vurulmuş kanlar içerisinde yatan bir kişi ile karşılaştı.

112 sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Karacalar Sülek Mahallesi’nden Anıl Kiraz (22) olduğu anlaşıldı.

Gönül birlikteliği yaşadı

Ölü bulunan Anıl Kiraz’ın 1,5 yıl önce eşinden ayrılan Gülsüm İ. ile 2 aydır gönül birlikteliği yaşadığı, kendi aralarında söz kestikleri iddia edildi.

Ayrı yaşadığı eşinin evine gelen Nuri S.’nin evde karşılaştığı Anıl Kiraz ile tartışmaya başladığı, tartışmanın sokağa taştığı, tartışma sırasında Anıl Kiraz’ı bacağından bıçaklayan Nuri S.’nin olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Bu sırada duyulan silah sesinin ardından yere yıkılan Anıl Kiraz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Antalya’da 22 yaşındaki genç av tüfeğiyle vurularak ölmüş halde bulundu VİDEO

Anne ve babanın yürek yakan feryadı

3 yaşındaki oğluyla birlikte Anıl Kiraz’ın başında bekleyen Gülsüm İ. gözaltına alınırken; Kiraz’ın cenazesi, jandarma olay yeri inceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayı duyarak olay yerine gelen Anıl Kiraz’ın anne ve babası, feryatlarıyla ortalığı inletti.

Katil zanlısı aranıyor

Anne-baba, oğullarının kendisini öldürmüş olamayacağını söyleyerek, katillerin bulunmasını istedi.

Bu arada fenalık geçiren anne-babaya 112 sağlık ekibi tarafından müdahalede bulunuldu.

İHA’nın haberine göre katil zanlısının bulunması için çalışmalar sürüyor.