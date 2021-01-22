Antalya’da 23 yaşındaki Berfin’den 4 gündür haber alınamıyor

Kayıp olarak aranan kızının sosyal medya hesabından gelen, ‘Beni arasanız da bulamazsınız’ mesajıyla karşılaştığını söyleyen anne Hüsna Kaya, kızının kaçıldığından şüphelendiğini söyledi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan Hüsna Kaya, pazartesi günü oğluyla birlikte bir eve gündelik temizlik işine gitti.

Evde 8 yaşındaki yeğeniyle kalan 23 yaşındaki Berfin Kaya, yeğenini komşuya götürüp ‘ben banyo yapacağım, sonra yeğenimi alırım’ dedi.

Öğleden sonra işten geri dönen anne Hüsna Kaya, kızının evde olmadığını gördü. Komşularının durumu anlatması üzerine anne Kaya, korkuya kapıldı.

ANNESİNE MESAJ GÖNDERDİ

Cep telefonu kapalı olan kızının sosyal medya hesabından aynı gün atılan, ‘Beni merak etmeyin, iyiyim. Arasanız da bulamazsınız’ mesajıyla karşılaşan anne, polisi arayıp kayıp başvurusunda bulundu.

"BİRİSİYLE KAÇTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kızının en son 3 ay önce zayıflamak için mide ameliyatı olduğunu ve bir erkek tarafından kaçırıldığından şüphelendiğini söyleyen anne, “Instagram hesabından, ‘Ben iyiyim beni merak etmeyin, arasanız da bulamazsınız’ diye mesaj attı. Birisiyle kaçtığını düşünüyorum. Eğer seviyorsanız birbirinizi, bunun usulü bu değil, bana gelip söyleyebilirsiniz. Bir an önce kızımın dönmesini istiyorum. Allah kimseyi çocuğuyla sınamasın” dedi.





